என்னோட பெட்ல படுத்துக்கப்பா, நான் தரையில படுத்துக்கிறேன்.. தோனி சொன்ன வார்த்தை.. உருகிப்போன பாண்ட்யா

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: பால்கனி பக்கத்தில் ரூம் ஒதுக்கவில்லை என்று கூறி ஒரு ஐபிஎல் சீசன் முழுக்க விளையாடாத வீரர் பற்றி எல்லாம் நாம் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம்.

ஆனால் தன்னுடைய படுக்கையை ஒரு இளம் வீரருக்கு வழங்கிவிட்டு தரையில் படுக்க தயார் என்று இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஆலோசகரான தோனி கூறிய தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்திய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியாவிற்காகத்தான் தனது படுக்கையை தியாகம் செய்வதற்கு தோனி தயாராக இருந்துள்ளார். இந்த தகவலை ஹர்திக் பாண்டியா தனது வாயாலேயே தெரிவித்திருக்கிறார்.

English summary

Mentor MS Dhoni: Hardik Pandya recalls when MS Dhoni slept on floor for him while in India on the New Zealand tour.