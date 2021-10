பாகிஸ்தான்-ஆப்கானிஸ்தான் இன்று மோதல்: அடிதடி வேண்டாம் ரசிகர்களே அமைதியாக இருங்க- ரஷீத் கான் உருக்கம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணிகள் இடையே இன்று உலக கோப்பை சூப்பர் 12ம் சுற்றுக்கான போட்டி நடைபெற உள்ளது. இரவு 7.30 மணிக்கு இந்த போட்டி தொடங்கும்.

ஆப்கானிஸ்தான் ஏற்கனவே ஸ்காட்லாந்து அணியை அபாரமாக வெற்றி கண்டு, ரன் ரேட்டில் சூப்பராக இருக்கிறது. எனவே பாகிஸ்தானுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் வழங்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே உள்ளது.

ஒருவேளை இன்றைய போட்டியில் பாகிஸ்தான் தோற்றால், பிறகு, சூப்பர் 12 சுற்றுகளில், வேறு எந்த போட்டியிலும் தோற்று விடக் கூடாது என்ற பதற்றத்தோடு பாகிஸ்தான் ஆட வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

திடீருன்னு அதிரடி காண்பிக்கும் பாகிஸ்தான் டீம்.. வரிசையாக வெற்றிகள்.. பின்னணியில் 6 காரணங்கள்!

English summary

T20 World Cup: 'What happened in 2019 should not happen' says Rashid Khan and asking fans to maintain peace ahead of Afghanistan, Pakistan clash.