யாரு உள்ளே, யாரு வெளியே.. இன்று ரிசல்ட் தெரிந்துவிடும்! மும்பை, ராஜஸ்தான் இடையே அனல் பறக்கும் மேட்ச்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: நடப்பு ஐபிஎல் சீசனிலேயே இதுவரை இல்லாத பெரும் பரபரப்பான போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது.

ஏனெனில் இன்று களத்தில் சந்திக்க உள்ள மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய இரு அணிகளுமே வெற்றி பெற்றேயாக வேண்டும், அல்லது வெளியேற வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையோடு முஷ்டியை முறுக்க உள்ளன.

நடப்பு சீசனில் முதல் அணியாக பிளே ஆப் சுற்றுக்குள் போய் விட்டது சிஎஸ்கே. பின்னாடியே, நானும் வருகிறேன் என்று ரிஷப் பந்த்தின் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியும் போயாச்சு.

English summary

MI vs RR IPL 2021 match: Sharjah match will be a do or die match for both Mumbai Indians and Rajasthan Royals as they should not lose the match to go to play off. Play off teams in ipl 2021 list will get a shape after this match.