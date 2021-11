நியூசிலாந்திடம், ஆப்கானிஸ்தான் தோற்றால் என்னவாகும்? நிருபர் கேள்விக்கு சட்டுன்னு ஜடேஜா சொன்ன பதில்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான நாளைய போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி தோல்வி அடைந்தால் என்ன நடக்கும் என்ற கேள்விக்கு இந்திய அணி வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா அளித்த அசத்தல் பதில் தற்போது வைரலாக சுற்றி வருகிறிது.

நடப்பு 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் முதல் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானுடனும், அடுத்த ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணியுடனும், இந்தியா தோல்வியடைந்தது.

அதே நேரம் 4 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுவிட்டது. நியூசிலாந்து அணியை பொருத்தளவில் இதுவரை பாகிஸ்தானுடன் மட்டும் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆப்கானிஸ்தான் அணியை அந்த அணி சந்திக்கிறது.

பக்கா பிளான்.. ஸ்காட்லாந்தை சுருட்டிய இந்திய அணி! ரவீந்திர ஜடேஜா படைத்த ரெக்கார்ட்! ஏமாற்றிய வருண்

English summary

What if Afghanistan can't beat New zealand a journalist asked question to Ravindra Jadeja and he replied in style, the Press Conference video goes viral on social media.