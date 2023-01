ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் யார் போட்டி? அதிமுகவா, தமாகாவா? யுவராஜா சொன்ன விளக்கம்!

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவெரா மறைவால், அந்தத் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அதிமுக கூட்டணியில் மீண்டும் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி யாருக்கு ஒதுக்கப்படும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், கடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட தமாகாவின் யுவராஜா, மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் போட்டியிட தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த திருமகன் ஈவெரா கடந்த ஜனவரி 4ம் தேதி உடல்நலக்குறைவால் மரணமடைந்தார். அவரது மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், பொதுமக்கள் எனப் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்தனர்.

சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமகன் ஈவெரா மறைவு காரணமாக ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படவுள்ளது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நடைபெறவுள்ள முதல் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் இதுவாகும்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி- காங்கிரஸுக்கு கடைசிநேரத்தில் கைவிரிக்கிறதா திமுக? அவர்தான் வேட்பாளராம்!

Due to the death of Erode East MLA Thirumagan Evr, there is a situation to hold a by-election in that constituency. In this situation, Yuvaraja of Tamil Maanila Congress, who contested from the Erode East constituency in the last assembly election, has said that he is ready to contest if he gets another chance.