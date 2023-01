சொல்லுங்க மாமா குட்டி.. டிராக்கை மாற்றிய கன்னுகுட்டி! காதலியால் மிருகமான சந்தோஷ்.. ஈரோட்டிலா?

Erode

oi-Rajkumar R

ஈரோடு : ஈரோடு மாவட்டத்தில் தான் காதலிக்கும் பெண் மற்றொருவருடன் பழகியதாக சந்தேகம் கொண்ட இளைஞர் ஒருவர் அந்த பெண்ணை கத்தியால் பல இடங்களில் கொடூரமாக குத்தி கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. செல்போன் காதலால் ஏற்பட்ட விபரீதத்தால் போலீசாரே அதிர்ந்து போய் உள்ளனர்.

ஒருதலை காதல் கொலை சம்பவங்களுக்கு எப்போது தான் முடிவு வருமோ தெரியாது. சென்னை சுவாதி தொடங்கி தற்போது ஈரோடு பெண் வரை தொடர்ந்து கொலைகளும் கொலை முயற்சி சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகிறது.

காதல் என்பது ஒரு அற்புத உணர்வு அதை பிறரிடம் இருந்து பெறுவதை விட பிறருக்கு கொடுத்து பார்ப்பதில் தான் உண்மையான அர்த்தம் இருக்கிறது. ஆனால் காதல் தகராறு கொலைகள் வரைவது தான் தற்போது அனைத்து தரப்பினரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

In Erode district, the incident of a young man suspecting that the girl he loves is having an affair with another man, brutally stabs the girl to death in several places has created a lot of shocks. The police are shocked by the tragedy caused by the love of cell phones.