தெருத் தெருவாக பிரச்சாரம் செய்ய இதுதான் காரணம்.. மு.க.ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் எப்போது? கே.என்.நேரு பதில்

திமுக கூட்டணி வேட்பாளரை ஆதரவித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளதாக அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு: பொதுக் கூட்டங்களை நடத்துவதைவிடவும் தெருத் தெருவாக சென்று மக்களிடம் வாக்கு சேகரிப்பது சிறந்தது என்று அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் திமுக கூட்டணி வேட்பாளரை ஆதரித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் செய்ய வருவதாகவும் கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ-வாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா மாரடைப்பு காரணமாக கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் காலமாகார். இதனைத் தொடர்ந்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரும் பிப்ரவரி 27ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்க உள்ள நிலையில், நாளை முதல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்க உள்ளது. இதில் திமுக கூட்டணி சார்பாக மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கே தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Minister KN Nehru has said that it is better to go street to street and collect votes from people than holding public meetings. Likewise, KN Nehru has said that Chief Minister MK Stalin is campaigning in support of the DMK alliance candidate.