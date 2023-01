‘மீசைக்காரர்’ இறங்குறாராமே.. இடைத்தேர்தலில் “இரட்டை இலை” திடீரென பற்றவைத்த வெடி! ஆஹா இதென்ன வியூகம்?

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் எப்போது வேண்டுமானாலும் அறிவிக்கப்படலாம் என்ற சூழலில், அதிமுக முன்னாள் ஐடி விங் நிர்வாகி அஸ்பயர் சுவாமிநாதன் ஒரு பரபரப்பு தகவலைக் கூறியுள்ளார். ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பாக இரட்டை இலை சின்னத்தில் மீசைக்காரர் நிற்கப்போகிறார், ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இருவரும் ஒருமனதாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர் என்கிற ரீதியில் ஒரு ட்வீட்டை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக போட்டியிடுமா, ஏற்கனவே போட்டியிட்ட தமாகாவுக்கு ஒதுக்குமா? அல்லது பாஜக போட்டியிடக்கூடுமா என்ற கேள்விகள் எழுந்து வருகின்றன.

அதிமுக போட்டியிட்டால், இரட்டை இலை சின்னம் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு கிடைக்குமா என்ற சிக்கலும் இருக்கிறது. இந்நிலையில், திமுகவை சமாளிக்க, ஈபிஎஸ்- ஓபிஎஸ் இருவரும் இணைந்து ஒருவரை நிறுத்தப் போவதாகத் தெரிவித்து பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளார் அஸ்பயர் சுவாமிநாதன்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிப்பு.. எப்போது இடைத்தேர்தல்? 4வது தேர்தலில் வெல்லப்போவது யார்?

English summary

In the context that the Erode East by-election may be announced anytime, AIADMK's former IT wing executive Aspire Swaminathan has made a sensational tweet. He saying that "Key leader will contest on behalf of AIADMK in double leaf symbol both OPS-EPS have unanimously approved it".