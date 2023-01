இடைத்தேர்தலில் பணப் பட்டுவாடாவை தடுக்க அதிரடி.. ஈரோடு வங்கிகளுக்கு தேர்தல் அதிகாரி கட்டுப்பாடு!

இடைதேர்தலையொட்டி ஈரோட்டில் உள்ள வங்கிகளுக்கு மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளார்.

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : இடைத்தேர்தலின்போது அதிகமாக வாக்காளர்களுக்கு பணப் பட்டுவாடா செய்வதாக புகார்கள் கிளம்புவது வழக்கம். இந்நிலையில், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலையொட்டி ஈரோட்டில் உள்ள வங்கிகளுக்கு மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளார். சந்தேகத்துக்கிடமான பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடந்தால் உடனே தகவல் தெரிவிக்கவேண்டும் என்று தேர்தல் அதிகாரி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளன. கட்சிகள் தேர்தல் பணிக்குழுவை அமைத்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பணப் பட்டுவாடாவை தடுக்கும் வகையில் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார்.

உள்ளாட்சி இடைத் தேர்தலில் ஓபிஎஸ் ஒத்துழைப்பு தரவில்லை.. நிதி இல்லை.. எடப்பாடி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

English summary

district election officer has imposed restrictions on the banks in Erode on the occasion of the Erode East by-election. Election Officer has ordered that any suspicious money transactions should be reported immediately.