ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. அதிமுகவில் வாய்ப்பு அவருக்குத்தானா..லிஸ்ட்ல பேரு இல்லை..கவனிச்சீங்களா?

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் களம் அனல் பறக்கத் தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், வேட்பாளர் தேர்வு தொடர்பாக அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். ஈரோடு வில்லரசம்பட்டியில் உள்ள ஒரு தனியார் ஓட்டலில் அ.தி.மு.க. முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த நிலையில், வேட்பாளர் நாளை அறிவிக்கப்படுவார் என்றும் அக்கட்சியினர் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏவாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4 ஆம் தேதி மாரடைப்பு காரணமாக மரணம் அடைந்தார். இதையடுத்து காலியான ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

அதன்படி வரும் 27-ஆம் தேதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி நின்று வெற்றி பெற்ற தொகுதி என்பதால் அந்தக் கட்சிக்கே மீண்டும் கொடுக்கப்பட்டது.

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami is actively consulting with the Erode East by-election field. ADMK in a private hotel in Villarasambatti, Erode. Advised key executives. In this situation, the candidate will be announced tomorrow and there is talk among the party.