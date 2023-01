12 நாட்கள் தங்குகிறேன்.. தெருத் தெருவாக மக்களை சந்திக்கப் போகிறேன்.. ஈரோட்டில் சீமான் அறிவிப்பு!

நாம் தமிழர் கட்சி வெற்றிபெறுவதற்காக போட்டியிடுவதாக சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தெருத் தெருவாக சென்று மக்களை சந்திப்பது தான் எங்களின் அணுகுமுறையாக இருக்கும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், யாருடைய வாக்கையும் பிரிக்க நாங்கள் நினைக்கவில்லை என்றும், வெல்வதற்காகவே போட்டியிடுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ-வாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. பிப்.27ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்க உள்ள நிலையில், நாளை முதல் வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்க உள்ளது. இதனால் அனைத்து கட்சிகள் இடைத்தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

English summary

In Erode East by-poll, our approach will be to go street to street and meet people says Naam Tamilar Party chief coordinator Seeman. Similarly, he said that we do not want to divide anyone's vote and we are contesting to win.