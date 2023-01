எடப்பாடி மாதிரி நிறைய பேர் ‘அந்த’ கட்சியில்.. ஜெயக்குமாருக்கு ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி பதிலடி!

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : "ஓபிஎஸ் இல்லையென்றால் சர்வாதிகாரி எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவை கைப்பற்றியிருப்பார். ஜெயக்குமார் அதனை விற்றிருப்பார். சொந்த தொகுதியிலேயே தோல்வியடைந்த ஜெயக்குமாருக்கு ஓபிஎஸ் பற்றி பேச தகுதியே இல்லை" என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சசிகலாவின் கருத்துக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் இன்று பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், டி.டி.வி.தினகரன், ஓபிஎஸ் ஆகியோரை வேண்டுமானால் சசிகலா ஒருங்கிணைத்து மூவரும் ஒரு தனிக் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் ஓபிஎஸ்ஸுக்கும் அதிமுகவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என கடுமையாகப் பேசினார்.

இந்நிலையில், அவருக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி, "ஓபிஎஸ் இல்லாமல் அதிமுகவை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது." எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

“If OPS not there, dictator Edappadi Palaniswami would have taken over the AIADMK. Jayakumar would have sold it. Jayakumar, who lost even in his own constituency, is not qualified to speak at all.” : OPS supporter Pugazhendhi has severely criticized.