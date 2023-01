ஈரோடு அருகே சொகுசு காரில் இருந்து ரூ.2 கோடி கொள்ளை.. பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை

Erode

oi-Mani Singh S

ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம் பவானி அருகே நெல்லூர் நோக்கி சென்ற காரை மடக்கி ரூ.2 கோடியை 5 பேர் கொண்ட கும்பல் கொள்ளையடித்ததுள்ளது. கார் ஓட்டுநரை தாக்கி நடைபெற்ற கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் பர்கத் சிங் என்கிற மடப்பால். இவருடைய மகள் கோவையில் தங்கி உள்ளார். பர்கத் சிங்கிடம் டிரைவராக அதே பகுதியை சேர்ந்த விகாஸ் ராகுல் (வயது 32) என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார்.

விகாஸ் ராகுல் கோவையில் உள்ள பர்கத்சிங்கின் மகளிடம் இருந்து ரூ. 2 கோடியை வாங்கிக் கொண்டு காரில் நெல்லூருக்கு புறப்பட்டார். சொகுசு கார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானியை அடுத்த லட்சுமி நகர் காவிரி ஆற்றுப்பாலம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தந்து.

English summary

A 5-member gang has robbed a car going to Nellore near Bhavani in Erode district and robbed Rs.2 crores. The police are investigating from various angles in connection with the robbery that took place after attacking the car driver.