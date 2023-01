அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக? இரட்டை இலை எங்களுக்கு தான்.. களத்தில் பணியை தொடங்கிய செங்கோட்டையன்!

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக உள்ளதா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் இரட்டை இலை சின்னம் நிச்சயம் எங்கள் தரப்புக்கு கிடைக்கும் என்றும் செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் பிப்ரவரி 27ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் பதிவாகும் வாக்குகள் மார்ச் 2ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் போட்டியிடும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் அதிமுக சார்பில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பிலும், ஓபிஎஸ் அணி தரப்பிலும் வேட்பாளர் நிறுத்தப்படுவர் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை பெறுவதற்கு இரு தரப்பிலும் நிர்வாகிகள் மும்முரம் காட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Former minister Sengottaiyan said that, Have to wait and see whether the BJP is in the AIADMK alliance. Sengottaiyan has also expressed hope that the two leaf symbol will definitely be available to our side.