இடைத்தேர்தல்: “ஃபைனல்” ரேஸில் 3 பேர். ‘டிக்’ அடித்த எடப்பாடி! யார் நின்றால் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்?

இடைத்தேர்தலில் தனது அணி சார்பில் வேட்பாளருக்கு 3 பேர் ரேஸில் இருந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒருவரை டிக் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி அணியின் வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் கேவி ராமலிங்கம், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ தென்னரசு, அதிமுக மாணவரணி இணை செயலாளர் நந்தகோபால் ஆகிய மூவரில் ஒருவர் நிறுத்தப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த 3 பேரில் யார் போட்டியிட்டால் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் என்ற கோணத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தி ஒருவரின் பெயரை 'டிக்' அடித்துள்ளார் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் களத்தில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளரை அறிவித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக சார்பில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் என இரு அணிகளும் களமிறங்குகின்றன.

இரு அணியிலும் இன்னும் வேட்பாளர் பெயர் அறிவிக்கப்படவில்லை. இன்றோ நாளையோ வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படலாம் என்ற சூழல் நிலவுகிறது.

There are reports that former minister KV Ramalingam, former MLA Thennarasu and AIADMK student wing joint secretary Nandagopal may be fielded as the candidate of the AIADMK Edappadi Palaniswami team in Erode East by-election. EPS consults today from the point of view that who among these 3 people has a higher chance of winning.