”அந்த நாடு உருப்படாது” இலங்கை நிலையை அன்றே கணித்த சூப்பர்ஸ்டார்! தீயாய் பரவும் ரஜினிகாந்த் பேச்சு..!

oi-Rajkumar R

சென்னை : பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கை மக்கள் கடும் இன்னலுக்கு ஆளானதோடு சொந்த நாட்டு மக்களே பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவை நாட்டைவிட்டு விரட்டும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தின் போது இலங்கை உருப்படாது என ரஜினிகாந்த் பேசியது பலித்து உள்ளதாக அவரது ரசிகர்கள் இணையத்தில் அவரது பேச்சை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

இலங்கையில் ஏற்பட்ட கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியை தொடர்ந்து, அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்ச மற்றும் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச பதவி விலக வேண்டும் என பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்த தொடங்கினர்.

இலங்கை நெருக்கடி.. முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் ரூ 5 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கிய இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்!

இந்த போராட்டமானது கடந்த திங்கள் கிழமை வன்முறையாக வெடித்ததையடுத்து பல இடங்களில் வீடுகள் மற்றும் வாகனங்கள் தீவைத்து கொளுத்தப்பட்டது, இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச தனது பதவி இருந்து விலகினார்.

English summary

The people of Sri Lanka are suffering due to the economic crisis and their own people have been forced to expel Prime Minister Mahinda Rajapaksa from the country. His fans have been sharing his speech on the internet that Rajinikanth's statement that Sri Lanka will not be good country during the 2008 hunger strike has paid off.