மழை பெய்யாததால் விவசாயமே பண்ண முடியலை.. ‘இந்திரன்’ மீதே புகார் அளித்த உபி விவசாயி!

News

oi-Jaya Chitra

லக்னோ: போதுமான மழை பெய்யாததால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இது தொடர்பாக மழைகளின் கடவுள் என குறிப்பிடப்படும் இந்திரன் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், உத்தரப்பிரதேசத்தில் விவசாயி ஒருவர் புகார் மனு அளித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

'எல்லாம் அவன் செயல்..' என வாழ்க்கையில் நடக்கும் ஒவ்வொன்றிற்குமே கடவுள் மேல் பாரத்தைப் போட்டு விடுபவர்கள் ஏராளம். கடவுள் நம்பிக்கைக் கொண்டவர்களில் சிலர் உரிமையாக கடவுளிடம் கோபப்பட்டு, சண்டைபோடும் சம்பவங்களையும் நாம் கேட்டிருப்போம்.. பார்த்தும் இருப்போம்.

ஆனால், உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த சம்பவம் வித்தியாசமானது. போதுமான மழை கொடுக்காமல் ஏமாற்றி விட்டதாக, இந்துக்களின் நம்பிக்கைப்படி மழையின் கடவுளாகக் கருதப்படும் இந்திரன் மீது புகார் கொடுத்து அதிர வைத்துள்ளார் விவசாயி ஒருவர்.

English summary

A farmer from Uttar Pradesh filed a complaint against, Indra Dev, the god of rain, and sought action against him for lack of rain and drought conditions. A senior revenue department official in the district allegedly recommended action against Indra Dev.