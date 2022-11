குஜராத்தில் மாறிய களம்.. காங்கிரசுக்கு ஓவைசி கட்சி வேட்பாளர் ஆதரவு.. மனு வாபஸ்.. பாஜகவுக்கு ‛செக்’

News

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவு வழங்கும் வகையில் அசாதுதீன் ஓவைசியின் ஏஐஎம்ஐஏ கட்சி வேட்பாளர் வேட்புமனுவை வாபஸ் வாங்கி பாஜகவுக்கு செக் வைத்துள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

டிசம்பர் 1ல் 89 தொகுதிகளுக்கு முதற்கட்ட தேர்தல் நடக்கிறது. 2வது கட்டமாக டிசம்பர் 5ல் 93 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

In order to support the Congress party in the Gujarat assembly elections, Asaduddin Owaisi's AIMIA party has withdrawn its nomination and handed over a check to the BJP.