Hosur

oi-Veerakumar

ஒசூர்: கர்நாடக மாநில நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழையால் தென் பெண்ணையாற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

கர்நாடகாவில் கன மழை.. தென் பெண்ணையாற்றில் நீர் வரத்து அதிகரிப்பு: உற்று பார்த்தால் ஒரே நுரை.. கொடுமை

அதேநேரம், நுரைகளுடன் வரும் தொழிற்சாலை ரசாயன கழிவுகளால் விவசாயிகள் வேதனையடைந்துள்ளனர்.

கர்நாடக மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக தென் பெண்ணை ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக இன்று தென் பெண்ணை ஆற்றின் வழியாக ஒசூர் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு 707 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டுள்ளது.

மத்திய பாஜக அரசு அலட்சியத்தால்தான் தென்பெண்ணை துணை நதியில் கர்நாடகா அணை- அன்புமணி ராமதாஸ் பாய்ச்சல்

English summary

Due to heavy rains in the catchment areas of Karnataka, the water level in the Then pennai has increased. But farmers are suffering from industrial chemical waste that comes with foams.