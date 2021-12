Hosur

oi-Veerakumar

ஒசூர்: பெங்களூரில் ஒமிக்ரான் வகை கொரோனா தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்ட நிலையில் தமிழ்நாடு கர்நாடக எல்லையான ஓசூர் அருகே சுகாதாரத்துறை சார்பில் தீவிர கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழக-கர்நாடக ஒசூர் எல்லையில் குவிந்த அதிகாரிகள்! தீவிர வாகன சோதனை! என்ன மாதிரி நடக்கிறது தெரியுமா?

உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் ஓமிக்ரான் வகை உருமாறிய கொரோனா தொற்று தற்போது கர்நாடக மாநிலத்தில் இரண்டு நபர்களுக்கு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

32 நாடுகளில் 377 நபர்களுக்கு ஒமிக்ரான் வகை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் முதன் முறையாக கர்நாடக மாநிலத்தில் இரண்டு நபர்களுக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Karnataka border: Vehicles traveling from Bangalore to Tamil Nadu are being screened at the Hosur border due to the spread of the Omicron Varient . Fever testing is done and vehicles are sprayed with disinfectant.