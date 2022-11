தெலுங்கானா குதிரை பேரம்.. இந்தாங்க ஆதாரம்! மறுத்த பாஜகவுக்கு வீடியோ ஆதாரத்தை காட்டி கேசிஆர் பதிலடி

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: தெலுங்கானாவில் 4 டி.ஆர்.எஸ். எம்.எல்.ஏக்களை ரூ.100 கோடிக்கு வாங்க பேரம் பேசியதாக தெரிவித்த குற்றச்சாட்டை பாஜக மறுத்து வந்த நிலையில், அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரசேகர் ராவ் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் சந்திர சேகர் ராவ் தலைமையிலான தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தெலுங்கானா தனி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டதில் இருந்தே கேசிஆர் தான் முதலமைச்சராக உள்ளார்.

இம்மாநிலத்தில் ஆட்சியை பிடிக்க பாஜக தீவிர பணியாற்றி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாகவே கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தெலுங்கானா தலைநகர் ஐதராபாத்தில் தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தை பாஜக கூட்டியது.

English summary

The BJP denied the allegation that it had negotiated to buy 4 TRS MLAs for Rs 100 crore. the Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao has released a video.