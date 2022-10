டெல்லி “புரோக்கர்கள்”.. ரூ.100 கோடியை உதறிய எம்எல்ஏக்கள்! மேடையேற்றி பாராட்டிய சந்திர சேகர் ராவ்

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: டெல்லியை சேர்ந்த புரோக்கர்கள் ரூ.100 கோடி தர முயன்றும், கட்சியைவிட்டு விலகாமல் நம்மோடு 4 எம்.எல்.ஏக்களும் நிற்பதாக அவர்களை மேடையேற்றி பாராட்டி இருக்கிறார் தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர் ராவ்.

சந்திர சேகர் ராவ் தலைமையிலான தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சி தெலுங்கானா மாநிலத்தில் ஆட்சி செய்து வருகிறது. தெலுங்கானா தனிமாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டதில் இருந்தே சந்திரசேகர் ராவ்தான் முதலமைச்சராக உள்ளார்.

பாஜக இந்த மாநிலத்தில் ஆட்சியை கைப்பற்ற தீவிரமாக போராடி வருகிறது. ஐதராபாத்தில் நடந்த பாஜக செயற்குழு கூட்டத்தில் அமித்ஷா தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, ஆந்திரா, தெலுங்கானாவிலும் பாஜக ஆட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் எனக்கூறினார்.

கேரளாவில் காய்ச்சலுக்கு மருத்துவமனை வந்த சிறுமிக்கு பாத்ரூமில் பிரசவ வலி.. ஆண் குழந்தை பிறப்பு

English summary

Telangana CM K Chandrashekar Rao on TRS MLAs poaching case. said that, "Recently some brokers from Delhi tried to buy Telangana's self-respect and offered Rs 100 crores to our leaders and asked them to leave the party and come along, but they didn't accept that and came with me."