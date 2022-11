முதல்வர் சந்திரசேகரராவ் மகளுக்கே தூண்டில் போட்ட பாஜக.. பரபரக்கும் தெலங்கானா..நடந்தது என்ன தெரியுமா?

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: தெலங்கானாவில் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் கட்சியின் 4 எம்எல்ஏக்களிடம் பாஜக குதிரை பேரம் நடத்தியதாக ஆடியோ, வீடியோ வெளியான நிலையில் அவரது மகள் கவிதாவை பாஜகவில் இணையும்படி சிலர் கூறிய விவகாரம் தற்போது அரசியல் களத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

தெலங்கானாவில், தெலங்கானா ராஷ்ட்ர சமிதி கட்சியின் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. முதலமைச்சராக சந்திரசேகர ராவ் உள்ளார். இந்நிலையில் சந்திரசேகர ராவ், பாஜக இடையே கடும் மோதல் போக்கு உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் சந்திர சேகரராவ் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை எதிர்த்து களமிறங்க சந்திரசேகர ராவ் முடிவு செய்துள்ளார். இதற்காக பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதி எனும் கட்சியை அவர் துவங்கி உள்ளார்.

English summary

In Telangana Chief Minister Chandrashekar Rao daughter Kavitha has been asked to join the BJP after the audio and video of the BJP negotiating with 4 MLAs of the party is currently being discussed in the political arena.