ஞானவாபி மசூதி வழக்கு: வாரணாசி கோர்ட்டு தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல் முறையீடு செய்க.. ஓவைசி ட்விட்!

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: பாபர் மசூதி வழக்கு சென்ற அதே பாதையில் தான் ஞானவாபி மசூதி வழக்கும் செல்லும் என்றும் வாரணாசி நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்றும் ஓவைசி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் வாரணாசியில் உள்ள பிரபலமான காசி விஸ்வநாதர் கோவிலை ஒட்டி ஞானவாபி மசூதி உள்ளது.

வாரணாசியில் உள்ள இந்துக் கோவிலை இடித்துவிட்டு முகலாய மன்னர் அவுரங்கசீப் ஆட்சி காலத்தில் இங்கு மசூதி கட்டப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Owaisi opined that the Gnanawabi Masjid case will follow the same path as the Babri Masjid case and an appeal should be filed against the verdict of the Varanasi court.