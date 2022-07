மகன் வளர்ந்துட்டான்.. இனி மகளுடன் தான் அரசியல்.. ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் கட்சி பதவியை உதறிய தாய்!

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் கட்சியான ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் கவுரவ தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகி கொள்வதாக அவரது தாய் விஜயம்மா கட்சியின் கூட்ட மேடையிலேயே அறிவித்தார். மேலும், அவர் தனது மகளான ஒய்எஸ் ஷர்மிளாவின் ஒய்எஸ்ஆர் தெலங்கானா கட்சியில் செயல்பட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

ஆந்திராவில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார். இவர் ஒருங்கிணைந்த ஆந்திர மாநில முதல்வராக இருந்த ஒய் எஸ் ராஜசேகர ரெட்டியின் மகன் ஆவார்.

ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் தாய் பெயர் விஜயலட்சுமி. இவர் விஜயம்மா என அழைக்கப்பட்டு வருகிறார். இவர் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியில் கவுரவ தலைவராக உள்ளார்.

English summary

In a dramstic turn of events on the first day of a mega meeting of andhra pradesh ruling YSR Congress Party, its honoury president vijalakshmi, popularly known as Vijayamma and a mother of jagan mohan reddy, announced that she was quitting her post.