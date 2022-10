கழுத்தில் ஆட்டுக்குட்டி.. தலையில் கொம்பு! ஃபன் பண்ணும் ராகுல் காந்தி - அட இது அண்ணாமலை போஸ் ஆச்சே

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையை தொடங்கிய காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி தெலுங்கானாவில், ஆட்டுக்குடியை கழுத்தில் சுமந்தும், தலையில் கொம்பு அணிந்து நடனமாடிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த கடந்த 7 ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை யாத்திரையை தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு சென்றடைந்தார்.

தெலுங்கானாவில் பாரத் ஜோடா யாத்திரை: தலைப்பாகை அணிந்து.. பழங்குடியின மக்களுடன் நடனம் ஆடிய ராகுல்!

A video of Congress MP Rahul Gandhi in Telangana, who started the Bharat jodo Yatra in Kanyakumari district, carrying a lamb around his neck and wearing a horn on his head, has been widely shared on social media.