கணவர் கண்முன்னே நடந்த கொடூரம்.. உடன் வேலை பார்ப்பவர்களால் மனைவி கூட்டு பலாத்காரம்

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: தெலங்கானாவில் தன்னுடன் பணி புரிந்த சக தொழிலாளியை வீடு புகுந்து கணவர் கண் முன்னரே கடத்திச் சென்று கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக இரண்டு கட்டிட தொழிலாளிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.

தெலங்கானா மாநிலத்தின் மேடக் மாட்டத்தில் உள்ள மாசைப்பேட்டை நகரை சேர்ந்தவர் 48 வயதான தாடேபள்ளி வெங்கடேஷ்வர ராவ். இதே பகுதியில் வசித்து வருபவர்கள்தான் பாபு ராவ் மற்றும் தாடேபள்ளி நரேஷ்.

இவர்கள் இருவரும் இளைஞர்கள். இவர்களுடன் சேர்ந்துதான் வெங்கடேஷ்வர ராவின் மனைவி கட்டிட வேலைக்கு செல்கிறார். தனது வீட்டுக்கு அருகில் இருப்பவர்கள்தானே எனவே அவர்கள் தன்னுடைய மனைவிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் என்று வெங்கடேஷ்வராவும் நினைத்திருக்கிறார்.

சென்னைக்கு பக்கத்தில் இப்படி ஒரு கொடுமை! இளம்பெண் கூட்டு பலாத்காரம்! போலீஸ் என நம்பவைத்து அட்டூழியம்

English summary

In Telangana, two construction workers have been arrested for gang-raping a co-worker after breaking into their house and abducting them in front of her husband.