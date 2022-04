அன்னிக்கு "ஒத்து ஒத்து Drugs Free Hyderabad"னு பாடினாரே ராகுல்.. இன்னிக்கு ரேவ் பார்ட்டியில் கைது

பாடல் வரிகள் என்ன

அந்த பாடலின் வரிகள் என்னவென்றால்

Dont get into a trance. Say no to drugs. There is lot of life my dear.

dont lose your prestige. Dont go toward drugs. You cannot leave once u get addicted.

Drugs dont give a taste to life, it ruins your life totally.

Listen to Hyderabad police and dont's do drugs.

என்பது தெலுங்கில் பாடப்பட்ட பாடல்களின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பாகும்.