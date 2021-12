ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக.. விபரீத முடிவெடுத்து வாழ்க்கையை தொலைத்த பெண்.. அதிர்ந்துபோன கணவர்!

Hyderabad

ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஆம்பர்பேட்டை கோல்நக திருமலா நகரில் வசித்து வந்தவர் விஜயலட்சுமி. இவருக்கு வயது 35. இவரது கணவர் ஸ்ரீநிவாஸ். இவர்களுக்கு 2 குழந்தைகள் உள்ளனர்.

ஸ்ரீநிவாஸ் வீடு, வீடாகச் சென்று புடவைகள் மற்றும் ரவிக்கைப் பொருட்களை விற்று வருமானம் ஈட்டி வருகிறார். மேலும், டெய்லரான அவர் வீடுகளில் துணிகளை தையல் செய்தும் வாழ்வாதாரம் நடத்தி வருகிறார்.

a woman committed suicide after her husband did not sew her blouse properly In Hyderabad. Her husband and she had a heated argument over this