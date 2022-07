தப்பு பண்ணா தண்டனை அனுபவிக்கட்டும். . டோன்ட் கேர்! யாரை சொல்கிறார் மம்தா?

News

oi-Mani Singh S

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஆசிரியர் நியமன ஊழல் வழக்கில் அமைச்சர் பர்த்தா சாட்டர்ஜி கைது செய்யபட்டுள்ள நிலையில், குற்றம் செய்தவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்தாலும் அதைப்பற்றி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்காள மாநிலத்தின் கல்வித்துறையில் ஆசிரியர் பணி நியமனத்தில் பெரும் ஊழல் நடந்ததாக அமலாக்கத்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது. ஆதாரத்தின் பேரில் கிடைத்த தகவலால், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் பல்வேறு இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.

இதில், குறிப்பாக மாநிலத்தின் தற்போதைய கல்வி அமைச்சரான பரேஷ் சி மற்றும் தொழில் அமைச்சர் பர்த்தா சட்டர்ஜி, மானிக் பட்டாச்சாரியா மற்றும் அவர்களுக்கு நெருங்கிய நபர்களின் வீடு மற்றும் அவர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

