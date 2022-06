5T பார்முலா.. பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பில் செயல்படுத்துங்க... ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் ‛அட்வைஸ்’

News

oi-Nantha Kumar R

புவனேஸ்வர்: 5T பார்முலாவை பயன்படுத்தி ஒவ்வொருவரும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பின் மூலம் கிராமங்களை மேம்படுத்தி முன்மாதிரியாக்க முயற்சிக்க வேண்டும் என ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் கூறினார்.

ஒடிசாவில் பிஜூ ஜனதாதளம் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. நவீன் பட்நாயக் முதல்வராக உள்ளார். மாநில மக்களின் நலனுக்காக பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் கிராமப்பகுதிகளை மேம்படுத்துவதிலும், அனைத்து கிராமங்களுக்கும் அரசின் சேவைகள் சென்று சேரவும் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வருகிறார்.

English summary

Advising to implement the 5T initiative in the development of their village, odisha CM Naveen Patnaik said that through it the change in the village and panchayat can become a role model for others.