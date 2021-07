'பேரக்குழந்தைகள் படிக்கணும்.. அதுக்கு தான் எல்லாம்..' 100 வயதிலும் ஓயாமல் உழைக்கும் முதியவர்

India

அமிர்தசரஸ்: சமீபத்தில், 100 வயது முதியவர் ஒருவர் தனது பேரக்குழந்தைகளின் கல்விக்காகத் தள்ளுவண்டியில் காய்கறி விற்பனை செய்யும் வீடியோ வைரலான நிலையில், அந்த முதியவருக்கு பல்வேறு உதவிகள் குவிந்துள்ளது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ஹர்பன்ஸ் சிங். 100 வயதான ஹர்பன்ஸ் சிங் தனது பேரக்குழந்தைகளின் கல்விக்காகத் தள்ளுவண்டியில் காய்கறி விற்பனை செய்து வருகிறார்.

இது தொடர்பான வீடியோ கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் வைரலானது. அதைத் தொடர்ந்து பலரும் அவருக்கு உதவி செய்ய முன் வந்துள்ளனர்.

English summary

Recently, photos and videos of a 100-year old man pulling a vegetable cart went viral on social media. CM Captain Amarinder Singh announced Rs. 5 lakh as immediate financial assistance for him and his grandchildren's education.