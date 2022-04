மசூதிக்குள் பிரிவினை கோஷம்? 13 பேர் தேசத்துரோக வழக்கில் கைது! ஜம்மு காஷ்மீரில் போலீசார் நடவடிக்கை

India

ஜம்மு காஷ்மீர்: ஜம்மு காஷ்மீரில் மசூதியில் நாட்டுக்கு எதிராகவும், பிரிவினையை தூண்டும் வகையிலும் கோஷமிட்ட 13 பேர் தேசத்துரோக வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்ரீநகரில் மிகப்பெரிய ஜாமியா மசூதி உள்ளது. கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக இங்கு மக்களுக்கு அனுமதியில்லை.

தற்போது கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வந்துள்ளதால் ரம்ஜான் பண்டிகையையொட்டி கடந்த மாதம் முதல் மசூதிக்குள் மக்கள் சென்று வருகின்றனர்.

The Jammu and Kashmir police arrested 13 people, including two instigators who had shouted pro-azadi slogans during Friday prayers at Srinagar's Jamia Masjid in Jammu and Kahmir.