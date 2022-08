ஜம்மு - காஷ்மீர் ராணுவ முகாமில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்.. இந்திய ராணுவ வீரர்கள் 3 பேர் வீரமரணம்!

India

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு - காஷ்மீரின் ரஜோரி ராணுவ முகாமில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தற்கொலைப்படை தாக்குதலில், இந்திய ராணுவத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்தனர்.

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவதற்காக மத்திய அரசு தரப்பில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் தேசியக் கொடி ஏற்ற வேண்டும், சமூக வலைதள கணக்குகளில் தேசியக் கொடியை டிபியாக வைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

அதேபோல் தேசத்தின் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய தியாகிகளை போற்ற வேண்டும் என்றும் பாஜக தரப்பில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக பாஜக தரப்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Indian Army officials said, In a terrorist attack 25 km from Rajouri, two terrorists carried out a suicide attack on an Army company operating base. Both terrorists have been killed while three own troops have lost their lives.