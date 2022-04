18 நாளில் 5 வழக்குகள் சிபிஐக்கு மாற்றம்... மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா அரசுக்கு சிக்கலா? என்ன நடக்கிறது?

India

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் கடந்த 18 நாட்களில் மட்டும் படுகொலை, சிறுமி பலாத்காரம் உள்ளிட்ட 5 வழக்குகள் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றம் செய்து கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் ஆட்சிக்கு ஆபத்து ஏற்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு மம்தா பானர்ஜி முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் சமீபகாலமாக மேற்கு வங்காளத்தில் கொலை, வன்முறை, பலாத்காரம் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

இதுதொடர்பான விசாரணைக்கு மாநில அரசு சார்பில் சிறப்பு விசாரணை குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் விசாரணை சரியில்லை எனக்கூறி என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பில் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுகின்றன. இதனால் சிபிஐ வசம் விசாரணை செல்கின்றன.

