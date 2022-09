கேஜிஎஃப் ராக்கியாக ஆசையாம்.. அடுத்தடுத்து வான்டடாக செய்த 5 கொலைகள்.. 19 வயது இளைஞரால் ஷாக்

India

oi-Halley Karthik

போபால்: 'கேஜிஎப்' திரைப்படம் பார்த்துவிட்டு தானும் அப்படத்தில் வருவதைபோல பிரபலமாக வேண்டும் என 5 கொலைகளை செய்துள்ளார் 19 வயது இளைஞன் ஒருவன்.

சமூகத்தில் நடைபெறும் மாற்றங்களுக்கு கலாச்சார மையங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. திரைப்படங்கள் காலச்சார மையங்களின் முதன்மையானதாக இருக்கிறது.

தற்போது இந்த சீரியல் கொலையாளி இளைஞனை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

(கேஜிஎஃப் திரைப்பட மோகத்தில் சீரியல் கில்லராக மாறிய இளைஞன்): A 19-year-old boy has committed 5 murders after watching the movie 'KGF' to become like the hero of the movie. Cultural centers play an important role in the changes taking place in the society. Movies are prime time centers. Now the police have arrested this serial killer youth.