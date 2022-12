மின்சாரம், குடிநீர் வசதி இல்லாத 'கருப்பு' கிராமம்! இதுதான் குஜராத் மாடலா? பல வருடமாக குமுறும் மக்கள்

India

காந்திநகர்: குஜராத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்திற்கு இன்னமும் மின்சாரம் மற்றும் முறையான குடிநீர் வசதி கிடைக்காமல் இருப்பது தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

நேற்று முதற்கட்ட தேர்தல் நடந்து முடிந்திருந்த நிலையில், இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான பிரசாரங்கள் தீவிரமடைந்து வருகின்றன. பிரசாரங்களில் 'குஜராத் மாடல்' என்பதைதான் பாஜக முன்னிறுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், நர்மதா மாவட்டத்தின் 'பெபர்' கிராமம் உரிய அடிப்படை வசதிகள் இன்றி தவித்து வருவது பேசுபொருளாகியுள்ளது. இனி வரும் அரசாவது தங்கள் கிராமத்தின் அடிப்படை வசதிகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டுமென அம்மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

The fact that a village in Gujarat still lacks electricity and proper drinking water facilities is now the talk of the town. While the first phase of the election was over yesterday, the campaigns for the second phase of the election are intensifying. The BJP has put forward the 'Gujarat model' in its campaigns. In this case, 'Bebar' village of Narmada district is suffering without proper basic facilities. The people have demanded that the incoming government should at least provide the basic facilities of their village.