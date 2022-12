300 உறவுக்காரர்கள் சூழ.. தாய் ஆசியோடு.. சாட்சாத் விஷ்ணு பகவானை திருமணம் செய்த இளம் பெண்!

India

ஜெய்பூர்: திருமணம் செய்தால் கணவன் - மனைவி இடையே அடிக்கடி சண்டை ஏற்படும் என்று கருதி கடவுள் விஷ்ணுவையே பட்டதாரி இளம்பெண் ஒருவர் திருமணம் முடித்துள்ளார்.

திருமணம் என்பது சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது என்று பெரியவர்கள் சொல்வதை கேள்வி பட்டு இருப்போம்.

அந்த அளவுக்கு திருமணம் என்பது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் முக்கிய அத்தியாயமாக பார்க்கப் படுகிறது.

English summary

A young graduate married Lord Vishnu, believing that there will be frequent fights between husband and wife if they get married in Rajasthan.