மதுக்கடைக்குள் புகுந்து.. ராவாக சரக்கடித்த குரங்கு.. அசந்து போன 'குடி'மகன்கள்.. வைரல் வீடியோ!

India

oi-Rayar A

இந்தூர்: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் குரங்கு ஒன்று, மதுக்கடைக்குள் புகுந்து மது குடிக்கும் வீடியோ வைரலாகி உள்ளது. நாடு முழுவதும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்திற்கேற்ப மதுபான கூடங்கள், மதுக்கடைகள் பெருகி விட்டன.

மேகதாது அணை: தமிழகம், கர்நாடகா உள்ளிட்ட 4 மாநில முதல்வர்கள் கூட்டத்தை கூட்ட மத்திய அரசு திட்டம்?

மது குடிப்பவர்களும் அதிகரித்து விட்டனர். பல்வேறு மாநிலங்களில் மது மூலமாக கிடைக்கும் வருமானமே இதற்கு சாட்சியாய் இருக்கிறது. சந்தைகளில் பொருட்கள் வாங்க கூடும் கூட்டத்தை கூட, மதுக்கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

English summary

In the state of Madhya Pradesh, a video of a monkey going to a liquor store and drinking alcohol has gone viral. People who came to the bar after seeing the monkey drinking alcohol took a video of it and posted it on social media