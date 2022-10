மிரட்டும் எல்சி ஹெலிகாப்டர்.. மணிக்கு 268 கி.மீ வேகம்.. மாஸ் அம்சங்களுடன் களமிறங்கிய வான் அரக்கன்

India

oi-Halley Karthik

ஜெய்பூர்: இந்திய ராணுவம் மற்றும் விமானப்படைக்கு புது வரவு ஒன்றை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ளார்.

அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஹெலிகாப்படர்கள் இன்று இந்திய விமானப் படையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

தற்போது சீன, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் அடிக்கடி உரசல் போக்குகள் நீடித்து வரும் நிலையில் இந்த புதிய வகை 'தாக்குதல் ஹெலிகாப்டர்கள்' இந்தியாவின் பலத்தை அதிகரிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Defense Minister Rajnath Singh today introduced a new intake for the Indian Army and Air Force. Fully indigenous helicopters with state-of-the-art technologies are inducted into the Indian Air Force today. It is said that these new types of 'attack helicopters' will increase India's strength in the face of frequent friction with countries including China and Pakistan.