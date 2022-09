என்ன இருந்தாலும் அவரு ஆசைப்பட்டுட்டாரு! கணவனுக்கு திருநங்கையை திருமணம் செய்து வைத்த மனைவி! பாராட்டு!

India

oi-Rajkumar R

புவனேஷ்வர் : ஒடிசா மாநிலத்தில் கணவன் விரும்பினார் என்பதற்காக அவரது மனைவியே உறவினர்கள் முன்னிலையில் கணவருக்கு திருநங்கையை திருமணம் செய்து வைத்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுதலை பெற்று வருகிறது.

2018ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்குப் பிறகு, எல்ஜிபிடிக்யூ+ மீதான பொதுப் பார்வை மாறியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் இதுகுறித்த விவாதம் தொடர் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இதன் நேர்மறை விளைவுகள் சமூக, குடும்ப அமைப்புகள் மற்றும் சட்ட ரீதியாகவும் எதிரொலிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.

தன்பாலின ஈர்ப்பு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் பொதுவெளியில் பேசத் தொடங்கியிருப்பதே நல்ல தொடக்கமாகத்தான் தற்காலிகத்தில் பார்க்கப்படுகிறது. சமூகத்தில் தாங்களும் மனிதர்கள் தான் தாங்கள் எங்கள் விருப்பப்படி வாழ உரிமையுண்டு என அவர்களே பொதுவெளிகளில் தங்கள் உரிமைக்காக பேச தொடங்கியிருப்பதும் காலத்தின் கட்டாயம்.

பிரிட்டன் மன்னரான சார்லஸ்.. ஒடிசா கிராமத்தில் ஓஹோவென கொண்டாட்டம்.. அடடா! இப்படி ஒரு கனெக்ஷனா!

English summary

An incident in Odisha state where his wife married a transgender to her husband in front of her relatives because her husband wanted her to is getting praise on social media.