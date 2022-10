"ஃபயர் கட்டிங்கால் தலையில் பற்றி எரிந்த தீ".. அய்யோ.. அம்மா என கதறிய 'புள்ளிங்கோ'.. ஷாக் வீடியோ!

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் சலூன் கடையில் முடி வெட்டிக்கொண்டிருக்கும் போது இளைஞரின் தலை முழுவதும் தீப்பிடித்து எரியும் திக் திக் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. தற்போது அந்த இளைஞர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

தற்போதைய நவீன காலத்தில் சிகை அலங்காரம் கூட மாறுபட்டு விட்டது. ஆண்கள் முதல் பெண்கள் வரை அனைவரும் தங்களின் முக அழகிற்கு ஏற்றாற்போல முடிகளை வெட்டி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக தற்போதைய 2கே கிட்ஸ்கள் முடிகளை நீளமாக வளர்ப்பது.. முடிகளில் கலரிங் செய்வது.. மாடல் மாடலாக டிரிமிங் செய்வது என பல டிசைன்களில் முடிகளை வெட்டி வருகின்றனர்.

ஹய்யோ.. பட்டபகலில் வெட்டவெளியில்.. பட்டென

English summary

A video footage of a young man's head bursting into flames while getting his hair cut at a salon in Gujarat is going trend on social media.