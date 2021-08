தலித்துகளை டீமில் இருந்து விரட்டுங்க-ஒலிம்பிக் வீராங்கனை வந்தனா வீடு முன்பு ஜாதிவெறி கோஷம்!

India

oi-Mathivanan Maran

ஹரித்வார்: ஒலிம்பிக் அரை இறுதியில் தோல்வி அடைந்ததால் மகளிர் ஹாக்கி அணி வீராங்கனை வந்தனா கட்டாரியா வீடு முன்பாக ஜாதி ரீதியாக இழிவுபடுத்தி கோஷம் எழுப்பிய ஆதிக்க ஜாதி கும்பலில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் நடைபெற்று வரும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் ராணி ராம்பால் தலைமையில் இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி பங்கேற்றது. முதல் 3 ஆட்டங்களில் இந்திய வீராங்கனைகள் வெற்றியை நழுவவிட்டனர். இதனால் காலிறுதியை கூட இந்திய மகளிர் அணியால் தாண்ட முடியாது என்கிற எகத்தாளங்கள் எழுந்தன.

பின்னர் நடைபெற்ற 2 போட்டிகள் அடுத்தடுத்து வெற்றி வாகை சூடி எள்ளல்களுக்கு பதிலடி கொடுத்தனர் நமது வீராங்கனைகள். கால் இறுதிக்குள் கால் பதித்த இந்திய வீராங்கனைகள், வலிமையான ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக களம் கண்டது. ஆஸ்திரேலியாவுடன் மல்லுக்கட்டி வீழ்த்தி வரலாற்று சாதனையும் படைத்தனர் இந்திய மகளிர் அணி.

முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி.. ஒலிம்பிக் சென்றுள்ள 2 வீராங்கனைகளுக்கு அரசு வேலை.. வந்தது உத்தரவு

English summary

According to the Media Reports Vandana Katariya’s family said that so called upper caste gang youths used casteist abuses at them.