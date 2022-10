பட்டாசு வெடிக்கும் பணத்தில் சோறு போடலாம்! அல்லாவும் ஏழுமலையானும் ஒன்னுதான்! தடலாடியாகப் பேசிய விஷால்

India

oi-Rajkumar R

அமராவதி : 100 ரூபாயை செலவு செய்து மக்களுக்கு சேவை செய்தால் போதும் அவர்கள் எப்போதோ அரசியலுக்கு வந்து விட்டதாகவே அர்த்தம் அப்படி பார்க்கும்போது தான் எப்போதோ அரசியலுக்கு வந்து விட்டதாக நடிகர் விஷால் ஆந்திராவில் பேசியிருக்கிறார்.

தமிழ் திரையுலகில் நடிகராக அறிமுகமாகி பின்னர் தேர்தலில் போட்டியிட போய் கடைசி நேரத்தில் வெளியேற்றப்பட்டவர் நடிகர் விஷால்.

நடிகர் சங்கத்தின் செயலாளர் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் என பல பதவிகளை வகித்த அவர் ஆர்கே நகர் தொகுதியில் போட்டியிட முயற்சித்தார். ஆனால் அவரது வேட்பு மனு நிராகரிக்கப்பட்டதால் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாமல் போனது.

English summary

