முற்போக்கு சிந்தனை, தொலைநோக்கு பார்வை.. அதான் மோடி! பிறந்தநாள் வாழ்த்தில் புகழ்ந்து தள்ளிய தமன்னா

Noorul Ahamed Jahaber Ali

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 72ஆவது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற பெயரில் 15 நாட்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கொண்டாடி வருகிறது.

இன்று முதல் வரும் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரை 15 நாட்களும் பாஜக கொண்டாடுகிறது. இதில் நாடெங்கும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒரே இந்தியா மகத்தான இந்தியா என்ற பிரச்சாரத்தில் பாஜக தொண்டர்கள் ஈடுபட திட்டமிட்டுள்ளார்கள்.

இதே போல் தூய்மை பணிகள், மருத்துவ முகாம் நடத்துவது, அன்னதானம் செய்வது போன்றவற்றையும் பாஜக ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அத்துடன் பிரதமர் மோடிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்ல நமோ ஆப்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 72ஆவது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாட்டம்.. வாழ்த்து சொல்ல புதிய செயலி!

English summary

Actress Tamanna wish PM Modi on his birthday. She tweeted that, "An innovator, a forward thinker, and a leader with a vision to showcase our true potential to the world... Happy birthday honourable Prime Minister Narendra Modi ji."