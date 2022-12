கைக்கு கிடைத்த ஆட்சியை பறிகொடுக்கப்போகிறதா காங்கிரஸ்? இமாச்சல் பிரதேசத்தில் கோஷ்டி பூசல்..பாஜக குஷி

India

oi-Nantha Kumar R

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநில தேர்தலில் பாஜகவை வீழ்த்தி காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் முதல்வர் பதவியை பெற 7 பேர் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் நிலையில் அங்கு போராட்டம் வெடித்துள்ளது. மேலும் காங்கிரஸில் கோஷ்டி பூசல் உருவாகலாம் என கூறப்படும் நிலையில் நிலைமையை பாஜக உன்னிப்பாக கவனிக்க தொடங்கி உள்ளது. இதனால் இமாச்சல பிரதேச அரசியல் களம் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டி உள்ளது.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டபை தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக கடந்த மாதம் 12ம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. ஆட்சியை பிடிக்க 35 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டி உள்ளது.

நேற்றைய வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது பாஜக, காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இதனால் டிரெண்ட் மாறி கொண்டே இருந்தது. கடைசியாக காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றது.

The Congress has defeated the BJP in the Himachal Pradesh state elections. In this case, there is a fierce competition between 7 people to get the post of Chief Minister. Also, the BJP has started watching the situation closely as it is said that there may be a factional conflict in the Congress. As a result, the political arena of Himachal Pradesh has reached an exciting stage.