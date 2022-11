இந்தியாவை தாய்நாடாக பார்க்கும் அனைவரும் இந்துக்கள் தான்.. ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் பேச்சு

India

oi-Jackson Singh

ராய்ப்பூர்: மதம், மொழிக்கு அப்பாற்பட்டு இந்தியாவை தாய்நாடாக பார்க்கும் அனைவரும் இந்துக்கள் தான் என்று ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் தலைவர் மோகன் பகவத் தெரிவித்தார்.

மேலும், யாரும் எந்தக் காரணத்துக்காகவும் தங்களுடைய மதம் சார்ந்த சடங்குகளை மாற்ற தேவையில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.

நாட்டில் அண்மைக்காலமாக இந்து - முஸ்லிம் மதத்தினர் இடையே மோதல் போக்கு காணப்படும் நிலையில், மோகன் பகவத்தின் இந்த பேச்சு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

English summary

RSS chief Mohan Bhagwat said that all those who see India as their motherland are Hindus regardless of religion and language.