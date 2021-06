கொரோனா பெருந்தொற்று எதிரொலி.. அமர்நாத் புனித யாத்திரை.. இரண்டாவது ஆண்டாக ரத்து

India

oi-Vigneshkumar

ஸ்ரீநகர்: கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக அமர்நாத் யாத்திரை இரண்டாவது ஆண்டாக இந்த ஆண்டு ரத்து செய்யப்படுவதாகக் காஷ்மீர் துணைநிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா அறிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இதையடுத்து ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் ஊரடங்கில் தளர்வுகளை அறிவித்து வருகின்றனர்.

இன்னும் 6 முதல் 8 வாரம்தான்.. இந்தியாவில் கொரோனா 3வது அலை தாக்கும்- எய்ம்ஸ் தலைவர் சொல்லும் காரணம்

இருப்பினும், ஊரடங்கு தளர்வுகள் அறிவிப்பில் உச்சபட்ச தளர்வுகள் தேவை என்றும் இல்லையென்றால் கொரோனா 3ஆம் அலை ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளதாக மருத்துவ வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

The Amarnath Yatra has been canceled for the second year in a row amid the COVID-19 pandemic. Earlier, in view of the evolving COVID-19 situation, registration for Amarnath Yatra was temporarily suspended