'உலகம் சுற்றிய வாலிபன்'.. டீக்கடை நடத்தியே மனைவியுடன் பல நாடுகளுக்கு பயணித்த கேரள முதியவர் மரணம்!

India

oi-Rayar A

கொச்சி: கேரளா மாநிலம் கொச்சியை சேர்ந்தவர் கே.ஆர்.விஜயன்(71). இவரது மனைவி மோகனா. கே.ஆர்.விஜயன் கொச்சியில் டீக்கடை நடத்தி வந்தார். டீக்கடை நடத்தியே அதில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை கொண்டு மனைவியுடன் பல்வேறு நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து புகழ்பெற்ற கே.ஆர்.விஜயன் நேற்று மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார்.

'ஸ்ரீ பாலாஜி காபி ஹவுஸ்' என்ற டீக்கடையை நடத்தி வந்த கே.ஆர்.விஜயனுக்கு இப்படியே முழு நேரமும் கடையில் இருப்பது சலிப்பையை தட்டியது. இதனால் உலகம் முழுவதும் சுற்றி பார்க்க ஆசைப்பட்டார். இதற்காக கடையில் கிடைக்கும் வருமானத்தை சேமித்து வைத்துக் கொண்டார்.

கோவாக்சின் தடுப்பூசி 2 டோஸும் போட்டுவிட்டீர்களா? உங்களுக்காகவே வந்துள்ள அட்டகாசமான அறிவிப்பு

English summary

An elderly Kerala man who was traveling around the world with his wife running a tea shop has died. KR Vijayan has traveled to 26 countries with his wife in the last 14 years