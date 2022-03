பாஜக தான் கண்டிப்பாக ஆட்சி அமைக்கும்.. பெரும்பான்மை இருந்தாலும் அதை செய்வோம் - தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ்

India

பானஜி : கோவாவில் தனிப் பெரும்பான்மையுடன் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் எனவும், மெஜாரிட்டி இருந்தாலும் எங்களுடன் பலரை அழைத்துச் செல்வோம் என கோவாவில் பாஜக மூத்த தலைவரும் மகராஷ்டிர முன்னாள் முதல்வருமான தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் கூறியுள்ளார்.

கோவா, பஞ்சாப், மணிப்பூர், உத்தரப் பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் ஆகிய 5 மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நேற்று முன் தினத்துடன் நிறைவு பெற்றது.

வரும் 10ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ள சூழலில் பல்வேறு முன்னணி ஊடகங்கள் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகளை வாக்குப் பதிவு நிறைவடைந்த அன்று மாலை வெளியிட்டன.

BJP senior leader and former Maharashtra chief minister Devendra Fatnavis has said that the BJP will form a government in Goa with a simple majority and will take many with us despite the majority.